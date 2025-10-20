24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
8
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان24": تحليقٌ مُكثف للطائرات المُسيرة الإسرائيلية في أجواء قرى ساحل الزهراني
Lebanon 24
20-10-2025
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحليق مكثف لطيران الـmk في أجواء قرى ساحل الزهراني (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
تحليق مكثف لطيران الـmk في أجواء قرى ساحل الزهراني (الوكالة الوطنية)
20/10/2025 23:31:33
20/10/2025 23:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق مكثّف للطيران الإسرائيلي المسيَّر على مستوى منخفض جداً في أجواء بلدات عدة في ساحل الزهراني
Lebanon 24
تحليق مكثّف للطيران الإسرائيلي المسيَّر على مستوى منخفض جداً في أجواء بلدات عدة في ساحل الزهراني
20/10/2025 23:31:33
20/10/2025 23:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في أجواء قرى ساحل الزهراني (الوكالة الوطنية)
Lebanon 24
تحليق للطيران الاسرائيلي المسيّر في أجواء قرى ساحل الزهراني (الوكالة الوطنية)
20/10/2025 23:31:33
20/10/2025 23:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر على مستويات منخفضة في أجواء منطقة الزهراني
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر على مستويات منخفضة في أجواء منطقة الزهراني
20/10/2025 23:31:33
20/10/2025 23:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الذهب يرتفع نحو 3% في أحدث تعاملات مسجلا 4374.97 دولار للأوقية (سكاي نيوز)
Lebanon 24
الذهب يرتفع نحو 3% في أحدث تعاملات مسجلا 4374.97 دولار للأوقية (سكاي نيوز)
16:23 | 2025-10-20
20/10/2025 04:23:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: محكمة استئناف أمريكية تسمح لترمب بإرسال الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية
Lebanon 24
رويترز: محكمة استئناف أمريكية تسمح لترمب بإرسال الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية
16:22 | 2025-10-20
20/10/2025 04:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس فنلندا للتايمز البريطانية: روسيا لن تأتي طوعا إلى طاولة المفاوضات
Lebanon 24
رئيس فنلندا للتايمز البريطانية: روسيا لن تأتي طوعا إلى طاولة المفاوضات
16:16 | 2025-10-20
20/10/2025 04:16:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: مواقف حزب الله العلنية تؤكد رفضه لتسليم السلاح
Lebanon 24
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: مواقف حزب الله العلنية تؤكد رفضه لتسليم السلاح
15:47 | 2025-10-20
20/10/2025 03:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين مجلس الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بعد لقاء عراقجي: جددنا موقف العراق الثابت والداعم لمسار السلام وبغداد تنتهج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الإشكالات
Lebanon 24
أمين مجلس الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بعد لقاء عراقجي: جددنا موقف العراق الثابت والداعم لمسار السلام وبغداد تنتهج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الإشكالات
15:38 | 2025-10-20
20/10/2025 03:38:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:23 | 2025-10-20
الذهب يرتفع نحو 3% في أحدث تعاملات مسجلا 4374.97 دولار للأوقية (سكاي نيوز)
16:22 | 2025-10-20
رويترز: محكمة استئناف أمريكية تسمح لترمب بإرسال الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون الأميركية
16:16 | 2025-10-20
رئيس فنلندا للتايمز البريطانية: روسيا لن تأتي طوعا إلى طاولة المفاوضات
15:47 | 2025-10-20
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: مواقف حزب الله العلنية تؤكد رفضه لتسليم السلاح
15:38 | 2025-10-20
أمين مجلس الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي بعد لقاء عراقجي: جددنا موقف العراق الثابت والداعم لمسار السلام وبغداد تنتهج مبدأ الحوار والدبلوماسية لحل الإشكالات
15:36 | 2025-10-20
نائب رئيس الحكومة طارق متري للعربية: لا أحد يعرف نوايا إسرائيل وخططها الفعلية حول اتفاقنا
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24