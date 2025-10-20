Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس فنلندا للتايمز البريطانية: روسيا لن تأتي طوعا إلى طاولة المفاوضات

Lebanon 24
20-10-2025 | 16:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية: بوتين لا يأتي لطاولة المفاوضات
lebanon 24
21/10/2025 02:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس فنلندا: علاقات أوروبا مع روسيا لن تكون ممكنة إلا بعد سلام في أوكرانيا
lebanon 24
21/10/2025 02:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: تحديات روسيا لن تتوقف والناتو جاهز للرد
lebanon 24
21/10/2025 02:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: وضعنا خططا لخروج السكان بشكل طوعي من قطاع غزة
lebanon 24
21/10/2025 02:03:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2025-10-20
18:53 | 2025-10-20
18:39 | 2025-10-20
18:30 | 2025-10-20
18:26 | 2025-10-20
17:54 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24