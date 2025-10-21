27
أخبار عاجلة
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تشارك سرا في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تدير غزة
Lebanon 24
21-10-2025
|
01:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
Lebanon 24
قلق في اسرائيل.. حماس تشارك سراً في تشكيل حكومة غزة
21/10/2025 11:11:40
21/10/2025 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ستشارك السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح عند فتحه
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ستشارك السلطة الفلسطينية في إدارة معبر رفح عند فتحه
21/10/2025 11:11:40
21/10/2025 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لدى حماس تحفظات على خريطة الانسحاب التي طرحها الرئيس الأميركي
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: لدى حماس تحفظات على خريطة الانسحاب التي طرحها الرئيس الأميركي
21/10/2025 11:11:40
21/10/2025 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تعلم مواقع أقل من 10 جثامين لرهائن إسرائيليين في غزة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تعلم مواقع أقل من 10 جثامين لرهائن إسرائيليين في غزة
21/10/2025 11:11:40
21/10/2025 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الإنتخابات النيابية مؤجّلة إلى إشعار آخر وهذا هو الواقع اليوم وكلّ ما نقوم به هي محاولات لعرقلة هذا التأجيل
Lebanon 24
النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الإنتخابات النيابية مؤجّلة إلى إشعار آخر وهذا هو الواقع اليوم وكلّ ما نقوم به هي محاولات لعرقلة هذا التأجيل
04:09 | 2025-10-21
21/10/2025 04:09:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية
Lebanon 24
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية
04:08 | 2025-10-21
21/10/2025 04:08:14
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب وليد البعريني بعد لقائه الرئيس عون: نؤيد مواقف الرئيس في ما خص موضوعي التفاوض وحصرية السلاح وتعاطيه بحكمة في هذين الملفين يجنب لبنان اي صدام داخلي
Lebanon 24
النائب وليد البعريني بعد لقائه الرئيس عون: نؤيد مواقف الرئيس في ما خص موضوعي التفاوض وحصرية السلاح وتعاطيه بحكمة في هذين الملفين يجنب لبنان اي صدام داخلي
04:07 | 2025-10-21
21/10/2025 04:07:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة تابعة للجيش اللبناني في سماء البقاع
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق طائرة تابعة للجيش اللبناني في سماء البقاع
04:06 | 2025-10-21
21/10/2025 04:06:34
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب نبيل بدر: علاقتنا طيبة مع الرئيس برّي ونختلف بالسياسة لكن لا يعني أننا نخاف من المنافسة
Lebanon 24
النائب نبيل بدر: علاقتنا طيبة مع الرئيس برّي ونختلف بالسياسة لكن لا يعني أننا نخاف من المنافسة
04:05 | 2025-10-21
21/10/2025 04:05:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
09:00 | 2025-10-20
20/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
04:09 | 2025-10-21
النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الإنتخابات النيابية مؤجّلة إلى إشعار آخر وهذا هو الواقع اليوم وكلّ ما نقوم به هي محاولات لعرقلة هذا التأجيل
04:08 | 2025-10-21
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية
04:07 | 2025-10-21
النائب وليد البعريني بعد لقائه الرئيس عون: نؤيد مواقف الرئيس في ما خص موضوعي التفاوض وحصرية السلاح وتعاطيه بحكمة في هذين الملفين يجنب لبنان اي صدام داخلي
04:06 | 2025-10-21
"لبنان 24": تحليق طائرة تابعة للجيش اللبناني في سماء البقاع
04:05 | 2025-10-21
النائب نبيل بدر: علاقتنا طيبة مع الرئيس برّي ونختلف بالسياسة لكن لا يعني أننا نخاف من المنافسة
04:02 | 2025-10-21
النائب ميشال دويهي: بعض الكتل لا تجرؤ على المنافسة و"لبنان القوي" لم يدعمني كما تم الترويج
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 11:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
