نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للــ mtv: الجلسة ادارية وغير متوقع أن تكون غير ذلك ولدينا لجنة فرعية تدرس كل القوانين ومقاطعة اللجنة موقت

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:57
النائب الياس بو صعب: جلسة اليوم إداريّة لانتخاب اللجان وهيئة مكتب المجلس وأتوقّع أن يذهب المجلس إلى جلسات تشريعيّة لاحقاً
النائب قاسم هاشم لـmtv: هناك لجنة فرعيّة تدرس كلّ الاقتراحات حول قانون الإنتخابات بما فيها القوانين والاقتراحات المنطلقة من الدستور
نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب: علاقتي بالموفد الاميركي آموس هوكشتاين كانت مهنية وكنا نتعامل مع بعضنا البعض كأشخاص مكلفين من قبل دولتنا
النائب جورج عدوان: نعلّق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب
