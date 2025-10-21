Advertisement

أخبار عاجلة

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا تم الاعتداء علينا فسيكون ردنا أقوى من حرب الـ12 يوما وسنحول حياة أعدائنا لجحيم

Lebanon 24
21-10-2025 | 06:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش الإيراني: على أعدائنا أن يدركوا أن أي اعتداء علينا سيواجه برد سريع وقوي من الجيش والحرس الثوري
lebanon 24
21/10/2025 16:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: إيران أكثر استقرارا وتماسكا وقوة بعد حرب ال 12 يوما
lebanon 24
21/10/2025 16:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: في حال كررت إسرائيل اعتداءاتها على بلادنا فسوف تتلقى ردًّا أشدّ قسوة من حرب الـ 12 يومًا
lebanon 24
21/10/2025 16:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الايراني: هذه مشكلة الغرب معنا
lebanon 24
21/10/2025 16:34:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:19 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:14 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:33 | 2025-10-21
09:19 | 2025-10-21
09:14 | 2025-10-21
09:12 | 2025-10-21
09:09 | 2025-10-21
08:42 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24