Advertisement

أخبار عاجلة

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يرفض إدخال قوات أجنبية لغزة في المرحلة الحالية

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: مصر تسعى لإدخال قوات أجنبية إلى قطاع غزة في الأيام القريبة
lebanon 24
22/10/2025 03:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سموتريتش ووزراء آخرون أعطوا نتنياهو الضوء الأخضر للمرحلة الأولى من الصفقة
lebanon 24
22/10/2025 03:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 15 الإسرائيلية: إسرائيل رفضت مطلب حماس إدخال الإسمنت والآليات والمواد مزدوجة الاستخدام في المرحلة الأولى
lebanon 24
22/10/2025 03:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: المحكمة العليا ترفض دعوى تطالب بتجميد تعيين دافيد زيني رئيسا للشاباك
lebanon 24
22/10/2025 03:06:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:35 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:27 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:21 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:20 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2025-10-21
18:27 | 2025-10-21
18:24 | 2025-10-21
18:21 | 2025-10-21
18:20 | 2025-10-21
17:54 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24