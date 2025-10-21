Advertisement

أخبار عاجلة

معاريف عن استطلاع رأي: ١٥.٣٪ من الإسرائيليين الذين صوتوا للائتلاف الحاكم يعتزمون التصويت لأحزاب المعارضة

Lebanon 24
21-10-2025 | 23:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استطلاع لمعاريف: 71% من ناخبي المعارضة الإسرائيلية يؤيدون خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
22/10/2025 11:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع رأي إسرائيلي: 43% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل انتصرت في الحرب على حماس بغزة
lebanon 24
22/10/2025 11:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع رأي إسرائيلي: 72% من الإسرائيليين يؤيدون خطة ترمب بشأن غزة بينما يعارضها 8%
lebanon 24
22/10/2025 11:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
استطلاع لمعاريف: 41% من ناخبي نتنياهو يؤيدون خطة ترامب بشأن غزة
lebanon 24
22/10/2025 11:38:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
04:31 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:17 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:31 | 2025-10-22
04:17 | 2025-10-22
04:16 | 2025-10-22
04:15 | 2025-10-22
04:06 | 2025-10-22
04:02 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24