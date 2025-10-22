28
o
بيروت
25
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مستشار رئيس الإمارات: لا يزال دور أميركا في أمن الخليج أساسيا
Lebanon 24
22-10-2025
|
01:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: موقف الإمارات مع قطر مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي
Lebanon 24
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات: موقف الإمارات مع قطر مبدئي وينطلق من المصير المشترك الذي يجمع دول الخليج العربي
22/10/2025 11:40:40
22/10/2025 11:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء العماني: أمن قطر من أمن الخليج
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء العماني: أمن قطر من أمن الخليج
22/10/2025 11:40:40
22/10/2025 11:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء العماني: أمن دولة قطر هو من أمن الخليج بل والأمن العربي والإسلامي كله
Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء العماني: أمن دولة قطر هو من أمن الخليج بل والأمن العربي والإسلامي كله
22/10/2025 11:40:40
22/10/2025 11:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي
Lebanon 24
الإمارات: أمن واستقرار قطر جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي
22/10/2025 11:40:40
22/10/2025 11:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المرصد السوري: قوات الأمن السورية تشن عملية واسعة ضد عناصر متطرفة من الجنسية الفرنسية في محافظة إدلب
Lebanon 24
المرصد السوري: قوات الأمن السورية تشن عملية واسعة ضد عناصر متطرفة من الجنسية الفرنسية في محافظة إدلب
04:31 | 2025-10-22
22/10/2025 04:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لن أترشح في الانتخابات النيابية المقبلة وموضوع دعم مرشحين أو لائحة قيد البحث
Lebanon 24
ميقاتي: لن أترشح في الانتخابات النيابية المقبلة وموضوع دعم مرشحين أو لائحة قيد البحث
04:17 | 2025-10-22
22/10/2025 04:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: الرئيس عون رجل مؤمن لكنه غير طائفي وأنا خبرت وطنيته حين كان قائداً للجيش
Lebanon 24
ميقاتي: الرئيس عون رجل مؤمن لكنه غير طائفي وأنا خبرت وطنيته حين كان قائداً للجيش
04:16 | 2025-10-22
22/10/2025 04:16:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: مع اعتماد التفاوض عبر "الميكانيزم" وإمكانية توسيعها لتضمّ سياسيين
Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي: مع اعتماد التفاوض عبر "الميكانيزم" وإمكانية توسيعها لتضمّ سياسيين
04:15 | 2025-10-22
22/10/2025 04:15:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": درون ألقت قنبلة صوتية في محيط بلدة كفرشوبا
Lebanon 24
"لبنان 24": درون ألقت قنبلة صوتية في محيط بلدة كفرشوبا
04:06 | 2025-10-22
22/10/2025 04:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
Lebanon 24
بين الجنوب والشمال...هذه أسعار زيت الزيتون
08:06 | 2025-10-21
21/10/2025 08:06:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
Lebanon 24
"توجعت كتير بس صرت منيحة"... إليكم ما حصل مع مذيعة الـ"أم تي في" (صور)
07:10 | 2025-10-21
21/10/2025 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
Lebanon 24
أول منخفض جوي سيضرب لبنان.. بعد الأجواء الصيفية الطقس سيتبدل في هذا الموعد
01:50 | 2025-10-22
22/10/2025 01:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
Lebanon 24
هبوط كبير جدًا في أسعار الذهب والفضة.. إليكم كم أصبحت
11:43 | 2025-10-21
21/10/2025 11:43:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي يحذّر لبنان من عواقب وخيمة: الحرب قد تبدأ!
14:01 | 2025-10-21
21/10/2025 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:31 | 2025-10-22
المرصد السوري: قوات الأمن السورية تشن عملية واسعة ضد عناصر متطرفة من الجنسية الفرنسية في محافظة إدلب
04:17 | 2025-10-22
ميقاتي: لن أترشح في الانتخابات النيابية المقبلة وموضوع دعم مرشحين أو لائحة قيد البحث
04:16 | 2025-10-22
ميقاتي: الرئيس عون رجل مؤمن لكنه غير طائفي وأنا خبرت وطنيته حين كان قائداً للجيش
04:15 | 2025-10-22
الرئيس نجيب ميقاتي: مع اعتماد التفاوض عبر "الميكانيزم" وإمكانية توسيعها لتضمّ سياسيين
04:06 | 2025-10-22
"لبنان 24": درون ألقت قنبلة صوتية في محيط بلدة كفرشوبا
04:02 | 2025-10-22
"لبنان 24": تحليق مسيّرات فوق طاريا وشمسطار
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
22/10/2025 11:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
22/10/2025 11:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
22/10/2025 11:40:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24