شهيد في عين قانا

Lebanon 24
22-10-2025 | 02:46
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على دراجة نارية في بلدة عين قانا إقليم التفاح أدت إلى سقوط شهيد".
من هو الشهيد الذي استهدفته الغارة الاسرائيلية على عين قانا؟
"لبنان 24": سقوط شهيد في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة عين قانا
"لبنان 24": وقوع اصابة في الغارة الاسرائيلية على بلدة عين قانا
الصحة: شهيد في الغارة على طريق عين بعال - البازورية
