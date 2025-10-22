رئيس الجمهورية لوفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الإقتراع

Lebanon 24