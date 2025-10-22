Advertisement

أخبار عاجلة

"أ.ف.ب": أوسلو ستقدم مشروع قرار في الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات إلى غزّة

Lebanon 24
22-10-2025 | 11:47
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كيف ردّت إسرائيل على قرار الأمم المتحدة بشأن "حل الدولتين"؟
lebanon 24
23/10/2025 01:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية دون أي عراقيل إلى غزة
lebanon 24
23/10/2025 01:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس التعاون الخليجي يرحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار "إعلان نيويورك" بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتحقيق "حل الدولتين"
lebanon 24
23/10/2025 01:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"أ.ف.ب": زيلينسكي يصل أوسلو للقاء رئيس الوزراء النرويجي
lebanon 24
23/10/2025 01:54:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:48 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:40 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:51 | 2025-10-22
18:50 | 2025-10-22
18:48 | 2025-10-22
18:48 | 2025-10-22
18:40 | 2025-10-22
18:35 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24