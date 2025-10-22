Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس وزراء بريطانيا: القتل في أوكرانيا يجب أن يتوقف الآن

Lebanon 24
22-10-2025 | 18:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس الفلسطيني: يجب أن تصب كل الجهود الآن لوقف الحرب والقتل والدمار والتجويع
lebanon 24
23/10/2025 09:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء إسبانيا: يجب منع روسيا وإسرائيل من المشاركة بالمسابقات الرياضية الدولية حتى تتوقف أفعالهما الوحشية
lebanon 24
23/10/2025 09:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء البريطاني: يجب على بريطانيا القضاء على تزايد كراهية اليهود ونعد بتوفير الأمن للمجتمع اليهودي
lebanon 24
23/10/2025 09:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني: الحرب على غزة يجب أن تتوقف فورا وبشكل مستدام
lebanon 24
23/10/2025 09:39:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:23 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:28 | 2025-10-23
02:27 | 2025-10-23
02:23 | 2025-10-23
02:19 | 2025-10-23
02:18 | 2025-10-23
02:01 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24