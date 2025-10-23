Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الأخيرة ضد روسيا تشمل حظرا على استيراد الغاز الطبيعي المسال

Lebanon 24
23-10-2025 | 02:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: العقوبات الجديدة تحظر استيراد النفط والغاز والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية
lebanon 24
23/10/2025 13:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
حزمة العقوبات الأوروبية تشمل إجراءات جديدة تتعلق بالنفط والغاز الروسي
lebanon 24
23/10/2025 13:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: حزمة العقوبات الـ19 على روسيا لن تكون الأخيرة
lebanon 24
23/10/2025 13:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نضع اللمسات الأخيرة لحزمة العقوبات الـ 19 على روسيا
lebanon 24
23/10/2025 13:34:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:11 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:06 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:03 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:32 | 2025-10-23
06:30 | 2025-10-23
06:11 | 2025-10-23
06:06 | 2025-10-23
06:03 | 2025-10-23
05:59 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24