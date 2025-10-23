Advertisement

بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة الجنرال الأميركي Joseph Clearfield رئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية "الميكانيزم"

Lebanon 24
23-10-2025 | 04:38
