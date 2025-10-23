الرئيس عون للرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية "الميكانيزم" الجنرال جوزيف كليرفيلد: لبنان يعلّق آمالًا كبيرة على عمل اللجنة للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى الجنوب ومنع الاعتداءات الإسرائيلية غير المقبولة

Lebanon 24