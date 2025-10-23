الرئيس عون: لبنان ملتزم بتطبيق كل التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش ولا أحد من أبناء الجنوب خصوصًا ولبنان عمومًا يريد العودة إلى حالة الحرب

Lebanon 24