القناة 12 الإسرائيلية: 5 مقاتلات نفذت غارات على 16 هدفا شرقي لبنان

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:17
القناة 12 الإسرائيلية: ويتكوف يتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد لمتابعة تنفيذ خطة ترامب
lebanon 24
23/10/2025 17:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الغارات في لبنان استهدفت مصنعا للأسمنت يستخدمه حزب الله لتأهيل بنيته التحتية
lebanon 24
23/10/2025 17:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني: سلاح الجو يشن غارات مكثفة على غزة الآن
lebanon 24
23/10/2025 17:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مراسل الجزيرة: مقاتلات إسرائيلية تحلق على علو منخفض وسط قصف مدفعي شرقي مدينة غزة
lebanon 24
23/10/2025 17:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
10:03 | 2025-10-23
09:48 | 2025-10-23
09:42 | 2025-10-23
09:38 | 2025-10-23
09:34 | 2025-10-23
09:32 | 2025-10-23
