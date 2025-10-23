Advertisement

أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بالعمل من أجل إنجاح خطة ترامب رغم الصعوبات

Lebanon 24
23-10-2025 | 07:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ملتزمون باستقرار وأمن الضفة الغربية ونواصل الحوار من أجل ذلك
lebanon 24
23/10/2025 17:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لطالما أردنا أن ننهي الحرب ولطالما قلنا إننا ملتزمون بالأهداف التي حددناها وليس مفاجئا أننا قبلنا خطة الرئيس ترامب
lebanon 24
23/10/2025 17:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: من المهم أن تفتح عملية تنفيذ خطة ترامب الطريق لاستئناف الحوار الإسرائيلي الفلسطيني
lebanon 24
23/10/2025 17:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيطاليا: ملتزمون بتنفيذ خطة ترامب تماشيا مع الجهود المبذولة في مؤتمر نيويورك بشأن حل الدولتين
lebanon 24
23/10/2025 17:07:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:03 | 2025-10-23
09:48 | 2025-10-23
09:42 | 2025-10-23
09:38 | 2025-10-23
09:34 | 2025-10-23
09:32 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24