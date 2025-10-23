Advertisement

أخبار عاجلة

ترامب: انضمام السعودية للاتفاقيات الإبراهيمية قريبٌ جدا

Lebanon 24
23-10-2025 | 08:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيراني: إمكانية انضمام طهران إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "مجرد وهم" من ترامب
lebanon 24
23/10/2025 17:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت إيران عن الانضمام إلى "الاتفاقات الإبراهيمية"؟
lebanon 24
23/10/2025 17:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"فوكس بيزنس" عن ترامب: نتوقّع توسّعاً "لاتفاقيات أبراهام" قريباً
lebanon 24
23/10/2025 17:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: ترامب سيعدل اتفاقية الحد من الأسلحة لعام 1987 لإتاحة بيع مسيّرات ثقيلة للسعودية
lebanon 24
23/10/2025 17:08:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:03 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:03 | 2025-10-23
09:48 | 2025-10-23
09:42 | 2025-10-23
09:38 | 2025-10-23
09:34 | 2025-10-23
09:32 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24