نتنياهو يوجه الائتلاف الحكومي بتجميد أي مقترح بشأن السيادة على الضفة لإشعار آخر
Lebanon 24
23-10-2025
|
09:26
بعد اعتراف دول غربية بدولة فلسطين..خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
Lebanon 24
بعد اعتراف دول غربية بدولة فلسطين..خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي
23/10/2025 20:08:28
23/10/2025 20:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل هيوم: تأجيل الاجتماع المقرر لنتنياهو بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
Lebanon 24
إسرائيل هيوم: تأجيل الاجتماع المقرر لنتنياهو بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية
23/10/2025 20:08:28
23/10/2025 20:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو انتقد بشدة طرح السيادة على الضفة أثناء وجود نائب ترامب
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: نتنياهو انتقد بشدة طرح السيادة على الضفة أثناء وجود نائب ترامب
23/10/2025 20:08:28
23/10/2025 20:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيعقد اليوم جلسة لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيعقد اليوم جلسة لمناقشة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
23/10/2025 20:08:28
23/10/2025 20:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
Lebanon 24
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
12:58 | 2025-10-23
23/10/2025 12:58:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نطالب ترامب بالاستمرار ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
Lebanon 24
الرئاسة الفلسطينية: نطالب ترامب بالاستمرار ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
12:34 | 2025-10-23
23/10/2025 12:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر فلسطينية: وفدا فتح وحماس بالقاهرة اتفقا على استمرار اللقاءات (الحدث)
Lebanon 24
مصادر فلسطينية: وفدا فتح وحماس بالقاهرة اتفقا على استمرار اللقاءات (الحدث)
12:25 | 2025-10-23
23/10/2025 12:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
Lebanon 24
الإمارات تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
12:24 | 2025-10-23
23/10/2025 12:24:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: مجلس الوزراء أبرم الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن الحدود بين البلدين
Lebanon 24
مرقص: مجلس الوزراء أبرم الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن الحدود بين البلدين
12:23 | 2025-10-23
23/10/2025 12:23:37
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
طريق في "الضاحية" يتحوّل لـ "ساحة أشباح".. ماذا يجري هناك؟
15:34 | 2025-10-22
22/10/2025 03:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفع سعر البندورة بشكل جنوني!
15:21 | 2025-10-22
22/10/2025 03:21:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
Lebanon 24
معلومة جديدة عن بشار الأسد وأحمد الشرع.. ماذا كشفت؟
14:08 | 2025-10-22
22/10/2025 02:08:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
12:58 | 2025-10-23
وسائل إعلام فلسطينية: قصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة
12:34 | 2025-10-23
الرئاسة الفلسطينية: نطالب ترامب بالاستمرار ببذل المزيد من الجهود المهمة التي يمكن أن تحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط
12:25 | 2025-10-23
مصادر فلسطينية: وفدا فتح وحماس بالقاهرة اتفقا على استمرار اللقاءات (الحدث)
12:24 | 2025-10-23
الإمارات تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة
12:23 | 2025-10-23
مرقص: مجلس الوزراء أبرم الاتفاقية مع الجانب القبرصيّ بشأن الحدود بين البلدين
12:23 | 2025-10-23
مرقص: مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود الجلسة
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 20:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 20:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 20:08:28
Lebanon 24
Lebanon 24
