25
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
11
o
بشري
20
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مرقص: مجلس الوزراء أقرّ معظم بنود الجلسة
Lebanon 24
23-10-2025
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقررات مجلس الوزراء: غداً جلسة جديدة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر وإقرار معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم
Lebanon 24
مقررات مجلس الوزراء: غداً جلسة جديدة لمجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد الظهر وإقرار معظم البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم
23/10/2025 22:57:24
23/10/2025 22:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
44 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا
Lebanon 24
44 بندا على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا
23/10/2025 22:57:24
23/10/2025 22:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء: سلام كشف عن تلقيه رسائل إيجابية دوليا وعربيا بالنسبة لجلسة 5 أيلول وبالتالي يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار نهاية السنة الحالية
Lebanon 24
مرقص يتلو مقررات جلسة مجلس الوزراء: سلام كشف عن تلقيه رسائل إيجابية دوليا وعربيا بالنسبة لجلسة 5 أيلول وبالتالي يقتضي تفعيل التحضيرات لمؤتمر إعادة الإعمار والاستثمار نهاية السنة الحالية
23/10/2025 22:57:24
23/10/2025 22:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل والتعيينات ابرز البنود
Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل والتعيينات ابرز البنود
23/10/2025 22:57:24
23/10/2025 22:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزيرة العدل الأميركية: عملياتنا أسفرت عن مصادرة 91 طنا من المخدرات خلال الشهر الماضي فقط
Lebanon 24
وزيرة العدل الأميركية: عملياتنا أسفرت عن مصادرة 91 طنا من المخدرات خلال الشهر الماضي فقط
15:46 | 2025-10-23
23/10/2025 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: قادة أوروبا بدأوا أول خطوة لتحويل أصول روسية إلى قرض لأوكرانيا
Lebanon 24
أ ف ب: قادة أوروبا بدأوا أول خطوة لتحويل أصول روسية إلى قرض لأوكرانيا
15:43 | 2025-10-23
23/10/2025 03:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني "شيروان الدوبرداني": لن نتنازل عن المادة 140 (الحدث)
Lebanon 24
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني "شيروان الدوبرداني": لن نتنازل عن المادة 140 (الحدث)
15:19 | 2025-10-23
23/10/2025 03:19:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بلومبرغ عن زيلنسكي: ما زلنا نأمل أن توافق واشنطن على تسليمنا صواريخ توماهوك
Lebanon 24
بلومبرغ عن زيلنسكي: ما زلنا نأمل أن توافق واشنطن على تسليمنا صواريخ توماهوك
15:17 | 2025-10-23
23/10/2025 03:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فنزويلا: أي عمليات للمخابرات الأميركية على أراضينا ستفشل
Lebanon 24
فنزويلا: أي عمليات للمخابرات الأميركية على أراضينا ستفشل
15:05 | 2025-10-23
23/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:46 | 2025-10-23
وزيرة العدل الأميركية: عملياتنا أسفرت عن مصادرة 91 طنا من المخدرات خلال الشهر الماضي فقط
15:43 | 2025-10-23
أ ف ب: قادة أوروبا بدأوا أول خطوة لتحويل أصول روسية إلى قرض لأوكرانيا
15:19 | 2025-10-23
مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني "شيروان الدوبرداني": لن نتنازل عن المادة 140 (الحدث)
15:17 | 2025-10-23
بلومبرغ عن زيلنسكي: ما زلنا نأمل أن توافق واشنطن على تسليمنا صواريخ توماهوك
15:05 | 2025-10-23
فنزويلا: أي عمليات للمخابرات الأميركية على أراضينا ستفشل
15:02 | 2025-10-23
مسؤول أميركي للقناة 12: ترامب سيعاقب نتنياهو إذا أفسد اتفاق غزة
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
23/10/2025 22:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
23/10/2025 22:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
23/10/2025 22:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24