وكالة أنباء كوريا الشمالية: الزعيم الكوري الشمالي كيم يقول إن سنوات الأخوة العسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية ستتقدم من دون توقف

Lebanon 24
23-10-2025 | 17:28
