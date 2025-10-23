Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الأوكراني: العقوبات الأميركية على روسيا فعّالة جداً ومن المهم أن تدعم أوروبا تقييد الإمدادات الروسية

Lebanon 24
23-10-2025 | 17:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفرنسي: روسيا لم تحقق أهدافها في أوكرانيا ومن المهم مواصلة الدعم للجيش الأوكراني
lebanon 24
24/10/2025 03:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: السلام وضمانات الأمن المستدامة يجب ألا يكون لهما بديل ومن المهم حماية الأرواح من الهجمات الروسية
lebanon 24
24/10/2025 03:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: أدعم فرض عقوبات إضافية على روسيا
lebanon 24
24/10/2025 03:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: استهدفنا منشآت الطاقة التي تدعم تشغيل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
lebanon 24
24/10/2025 03:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:31 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:24 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:00 | 2025-10-23
18:42 | 2025-10-23
18:32 | 2025-10-23
18:31 | 2025-10-23
18:24 | 2025-10-23
18:22 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24