25
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
18
o
بعلبك
10
o
بشري
18
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
ترامب: كندا استخدمت إعلانا زائفا يظهر فيه رونالد ريغان وهو يتحدث بشكل سلبي عن الرسوم الجمركية
Lebanon 24
23-10-2025
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: كندا استخدمت هذا الإعلان الزائف للتدخل في قرارات المحكمة العليا الأمريكية لذلك ألغينا المفاوضات معها
Lebanon 24
ترامب: كندا استخدمت هذا الإعلان الزائف للتدخل في قرارات المحكمة العليا الأمريكية لذلك ألغينا المفاوضات معها
24/10/2025 07:58:34
24/10/2025 07:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"فايننشال تايمز": كندا لا تتوقّع أن يلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة عليها
Lebanon 24
"فايننشال تايمز": كندا لا تتوقّع أن يلغي ترامب جميع الرسوم الجمركية المفروضة عليها
24/10/2025 07:58:34
24/10/2025 07:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: نستخدم الرسوم الجمركية أداة لتحقيق الأمن والسلام لبلدنا
Lebanon 24
ترامب: نستخدم الرسوم الجمركية أداة لتحقيق الأمن والسلام لبلدنا
24/10/2025 07:58:34
24/10/2025 07:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سنستخدم الرسوم الجمركية من أجل مصلحة أميركا
Lebanon 24
ترامب: سنستخدم الرسوم الجمركية من أجل مصلحة أميركا
24/10/2025 07:58:34
24/10/2025 07:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
حاكم مقاطعة موسكو: إصابة 5 أشخاص في استهداف مسيّرة أوكرانية بناية سكنية بمدينة كراسنوغورسك
Lebanon 24
حاكم مقاطعة موسكو: إصابة 5 أشخاص في استهداف مسيّرة أوكرانية بناية سكنية بمدينة كراسنوغورسك
00:53 | 2025-10-24
24/10/2025 12:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: خفض مدى الصواريخ يعني إضعاف أهم أداة دفاعية تمتلكها إيران
Lebanon 24
لاريجاني: خفض مدى الصواريخ يعني إضعاف أهم أداة دفاعية تمتلكها إيران
00:52 | 2025-10-24
24/10/2025 12:52:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني: التمسّك بقدرات إيران الصاروخية هو أحد مظاهر حماية المصالح الوطنية والأمن العام
Lebanon 24
لاريجاني: التمسّك بقدرات إيران الصاروخية هو أحد مظاهر حماية المصالح الوطنية والأمن العام
00:52 | 2025-10-24
24/10/2025 12:52:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: المطالبة بتقليص مدى الصواريخ الإيرانية تعني عملياً الدعوة إلى الاستسلام وسلب الأمن القومي للبلاد
Lebanon 24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: المطالبة بتقليص مدى الصواريخ الإيرانية تعني عملياً الدعوة إلى الاستسلام وسلب الأمن القومي للبلاد
00:51 | 2025-10-24
24/10/2025 12:51:34
Lebanon 24
Lebanon 24
استطلاع لـ"معاريف": 58% من الإسرائيليين يخشون من أن دخول قوة دولية لغزة سيمنع إسرائيل من التدخل ضد حماس
Lebanon 24
استطلاع لـ"معاريف": 58% من الإسرائيليين يخشون من أن دخول قوة دولية لغزة سيمنع إسرائيل من التدخل ضد حماس
00:19 | 2025-10-24
24/10/2025 12:19:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
Lebanon 24
مأساة.. طبيب كان يُمارس رياضة الغطس خطفه الموت قبالة شاطئ البترون (صورة)
01:44 | 2025-10-23
23/10/2025 01:44:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:53 | 2025-10-24
حاكم مقاطعة موسكو: إصابة 5 أشخاص في استهداف مسيّرة أوكرانية بناية سكنية بمدينة كراسنوغورسك
00:52 | 2025-10-24
لاريجاني: خفض مدى الصواريخ يعني إضعاف أهم أداة دفاعية تمتلكها إيران
00:52 | 2025-10-24
لاريجاني: التمسّك بقدرات إيران الصاروخية هو أحد مظاهر حماية المصالح الوطنية والأمن العام
00:51 | 2025-10-24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني: المطالبة بتقليص مدى الصواريخ الإيرانية تعني عملياً الدعوة إلى الاستسلام وسلب الأمن القومي للبلاد
00:19 | 2025-10-24
استطلاع لـ"معاريف": 58% من الإسرائيليين يخشون من أن دخول قوة دولية لغزة سيمنع إسرائيل من التدخل ضد حماس
00:19 | 2025-10-24
استطلاع رأي لـ"معاريف": 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الاول
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 07:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 07:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
24/10/2025 07:58:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24