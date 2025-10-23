Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس الفنزويلي يطالب أميركا بمنع نشوب حرب "مجنونة" مع بلاده

Lebanon 24
23-10-2025 | 23:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الفنزويلي يتهم واشنطن بالتحضير لـ"عدوان عسكري" ضد بلاده!
lebanon 24
24/10/2025 09:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مهر عن مصدر إيراني مطلع: الحديث عن نشوب حرب مجرد "دعاية إعلامية"
lebanon 24
24/10/2025 09:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الفنزويلي الدائم لدى الأمم المتحدة صمويل مونكادا يطالب مجلس الأمن الدولي بالتدخل بشأن العدوان الأميركي
lebanon 24
24/10/2025 09:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة الجيش دونها معوقات و"حزب الله" يطالب عون بمنع وصول البلد إلى الصدام الداخلي
lebanon 24
24/10/2025 09:53:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:40 | 2025-10-24
02:40 | 2025-10-24
02:39 | 2025-10-24
02:37 | 2025-10-24
02:10 | 2025-10-24
02:03 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24