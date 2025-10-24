28
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الصين تتعهد بتنمية ضخمة للصناعات عالية التقنية خلال العقد المقبل (العربية)
Lebanon 24
24-10-2025
|
00:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما الذي سيغيره الذكاء الاصطناعي في الوظائف خلال العقد المقبل؟
Lebanon 24
ما الذي سيغيره الذكاء الاصطناعي في الوظائف خلال العقد المقبل؟
24/10/2025 09:53:41
24/10/2025 09:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أسلحتها قادرة على ضرب الولايات المتحدة... الصين تستعد لـ"حرب عالية التقنية"!
Lebanon 24
أسلحتها قادرة على ضرب الولايات المتحدة... الصين تستعد لـ"حرب عالية التقنية"!
24/10/2025 09:53:41
24/10/2025 09:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس تايوان يتعهد بتسريع بناء "القبة التايوانية" لمواجهة تهديدات الصين (العربية)
Lebanon 24
رئيس تايوان يتعهد بتسريع بناء "القبة التايوانية" لمواجهة تهديدات الصين (العربية)
24/10/2025 09:53:41
24/10/2025 09:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: الصناعات الأمنية الإسرائيلية هائلة ولدينا تكنولوجيا عالية وسوقا حرة
Lebanon 24
نتنياهو: الصناعات الأمنية الإسرائيلية هائلة ولدينا تكنولوجيا عالية وسوقا حرة
24/10/2025 09:53:41
24/10/2025 09:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
اشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسبب بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
اشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسبب بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)
02:40 | 2025-10-24
24/10/2025 02:40:23
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاي نيوز: لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل
Lebanon 24
سكاي نيوز: لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل
02:40 | 2025-10-24
24/10/2025 02:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر أوروبية لسكاي نيوز عربية: ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط
Lebanon 24
مصادر أوروبية لسكاي نيوز عربية: ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط
02:39 | 2025-10-24
24/10/2025 02:39:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات بيلغورود الروسية: إصابة 21 مدنيا في هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة
Lebanon 24
سلطات بيلغورود الروسية: إصابة 21 مدنيا في هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة
02:37 | 2025-10-24
24/10/2025 02:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: ندرس كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية
Lebanon 24
رئيس وزراء المجر: ندرس كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية
02:10 | 2025-10-24
24/10/2025 02:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
Lebanon 24
اعتباراً من الغد.. هذا ما سيشهده الطريق الممتد من الحازمية إلى ضهر البيدر
09:55 | 2025-10-23
23/10/2025 09:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
Lebanon 24
داخل مدرسة خاصة في البقاع.. هذا ما عثر عليه مع الناطور
08:29 | 2025-10-23
23/10/2025 08:29:18
Lebanon 24
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
Lebanon 24
في كورنيش المزرعة.. نشل حقيبة سيّدة وفرّ وهكذا كان مصيره
07:08 | 2025-10-23
23/10/2025 07:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
02:40 | 2025-10-24
اشغال على الطريق الممتد من المتحف باتجاه البربير تسبب بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)
02:40 | 2025-10-24
سكاي نيوز: لم يتضح ما إذا كانت إسرائيل ستتعامل مع الدولة اللبنانية كطرف متواطئ أو فاشل
02:39 | 2025-10-24
مصادر أوروبية لسكاي نيوز عربية: ضربة إسرائيلية موسعة ضد لبنان قد تكون مسألة وقت فقط
02:37 | 2025-10-24
سلطات بيلغورود الروسية: إصابة 21 مدنيا في هجمات بمسيرات أوكرانية على المقاطعة
02:10 | 2025-10-24
رئيس وزراء المجر: ندرس كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على شركات النفط الروسية
02:03 | 2025-10-24
رئيس وزراء المجر: نعمل على "التحايل" على العقوبات المفروضة على النفط الروسي
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 09:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 09:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
24/10/2025 09:53:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24