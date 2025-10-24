Advertisement

أخبار عاجلة

الوكالة الوطنية: تحليّق للطيران المسيّر في منطقة الزهراني والجوار على مستويات منخفضة

Lebanon 24
24-10-2025 | 05:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق على علو منخفض فوق الزرارية بريقع والجوار في الزهراني (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
24/10/2025 16:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي المسيّر على مستويات منخفضة في أجواء منطقة الزهراني
lebanon 24
24/10/2025 16:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بلدات الكفور وتول وحاروف وجبشيت وزبدين (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
24/10/2025 16:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تحليق مكثّف للطيران الإسرائيلي المسيَّر على مستوى منخفض جداً في أجواء بلدات عدة في ساحل الزهراني
lebanon 24
24/10/2025 16:57:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:57 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:33 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:57 | 2025-10-24
09:54 | 2025-10-24
09:42 | 2025-10-24
08:33 | 2025-10-24
08:30 | 2025-10-24
08:27 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24