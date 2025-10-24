وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: فخورون بالأيام الأولى من تطبيق خطة الرئيس ترامب بشأن وقف الحرب في غزة والمهمة لن تكون سهلة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع وستكون هناك تقلبات

Lebanon 24