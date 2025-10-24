Advertisement

"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيليّة شنّت غارة قرب منزل مدمر في حيّ كروم المراح شرق ميس الجبل من دون وقوع إصابات

24-10-2025 | 06:25
"لبنان 24": طائرة مسيّرة إسرائيلية القت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين في حي الجدار شرق مدينة ميس الجبل ولا اصابات
"لبنان 24": طائرة "درون" إسرائيليّة استهدفت بقنبلتين صوتيتين عمالاً يُرممون العين في بلدة عديسة من دون وقوع إصابات
طائرة "درون" إسرائيليّة ألقت قنبلتين صوتيتين على بلدة الناقورة من دون وقوع اصابات
"لبنان 24": محلقة مُعادية ألقت قنبلة صوتية في بلدة يارين دون وقوع اصابات
