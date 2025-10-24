Advertisement

أخبار عاجلة

بيان عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر: تم التوافق على تسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من مستقلين "تكنوقراط"

Lebanon 24
24-10-2025 | 10:19
