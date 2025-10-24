Advertisement

أخبار عاجلة

الفصائل الفلسطينية في القاهرة تدعو إلى استصدار قرار دولي حول نشر قوات دولية في غزة

Lebanon 24
24-10-2025 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الفصائل والقوى الفلسطينية تدعو قمة الدوحة لوقف حرب الإبادة في غزة
lebanon 24
24/10/2025 21:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس السيسي أكد ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة
lebanon 24
24/10/2025 21:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمات إغاثية دولية تدعو إلى تدخل عالمي في غزة بعد تقرير الأمم المتحدة حول الإبادة الجماعية
lebanon 24
24/10/2025 21:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نؤكد أن قرار واشنطن سيفشل في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين
lebanon 24
24/10/2025 21:21:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:17 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:06 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:30 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:26 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
14:17 | 2025-10-24
14:06 | 2025-10-24
14:05 | 2025-10-24
14:03 | 2025-10-24
13:49 | 2025-10-24
13:47 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24