الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مقابلة خاصة مع قناة الإخبارية السورية: بعض القوى السياسية في لبنان لم تستوعب دروس التاريخ ولم تُدرك سقوط نظام الأسد وحزب البعث

Lebanon 24