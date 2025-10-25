ميقاتي: الحل بين أيدينا فلا نفتش عنه خارج الإطار التاريخي والجغرافي وهو متاح من خلال مفاوضات فورية تنطلق من مضامين "اتفاق الهدنة" الذي لا يزال ساري المفعول بقوة القانون الدولي

Lebanon 24