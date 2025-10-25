Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي: المطلوب ترتيبات لتحديث اتفاق الهدنة لمواكبة للتطور الذي شهدته منطقتنا لكي يكون الاطار الذي يحفظ سيادتنا ويصون حدودنا وينزع أيّ حجة أو ذريعة من عدو يتربص بنا شراً

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:03
ميقاتي: الحل بين أيدينا فلا نفتش عنه خارج الإطار التاريخي والجغرافي وهو متاح من خلال مفاوضات فورية تنطلق من مضامين "اتفاق الهدنة" الذي لا يزال ساري المفعول بقوة القانون الدولي
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
وزير خارجية مصر: أي محاولة للمساس بدور الأونروا تحت أي ذريعة مرفوضة
إسطفان: الخوف من المغتربين أكبر من أي ذريعة
