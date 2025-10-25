Advertisement

أخبار عاجلة

"إسرائيل هيوم": إسرائيل زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تشير إلى أن حماس لديها ما بين 5-8 جثث أخرى لرهائن وأنها تستطيع تسليمها فورًا

Lebanon 24
25-10-2025 | 05:29
