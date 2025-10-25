Advertisement

مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية: انتهاء جولة المباحثات الأميركية الصينية لهذا اليوم في ماليزيا وكانت الأجواء بنّاءة ويُتوقع استئنافها صباح الأحد

25-10-2025 | 06:06
لتخفيف التوتر.. مباحثات أميركية صينية في ماليزيا
وزارة الخزانة الأميركية: وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يلتقي في واشنطن مسؤولين من وزارتي الخزانة والخارجية
ترامب: القوات الأميركية نفذت هذا الصباح ضربة ثانية على فنزويلا بناء على أوامر مني
الوكالة الصينية: استمرار المباحثات بين أميركا والصين لليوم الثاني في مدريد
