الصحة في غزة: التعرف حتى الآن على 64 جثمانا من أصل 195 تم استلامها من جانب الاحتلال
Lebanon 24
25-10-2025
|
06:52
مواضيع ذات صلة
مكتب نتنياهو يعلن التعرف على جثماني رهينتين إسرائيليتين نقلت رفاتهما من قطاع غزة
Lebanon 24
مكتب نتنياهو يعلن التعرف على جثماني رهينتين إسرائيليتين نقلت رفاتهما من قطاع غزة
25/10/2025 15:50:49
25/10/2025 15:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع واللا: 60 أسيرا من حماس سيتم الإفراج عنهم من بين 195 من الأسرى الفلسطينيين
Lebanon 24
موقع واللا: 60 أسيرا من حماس سيتم الإفراج عنهم من بين 195 من الأسرى الفلسطينيين
25/10/2025 15:50:49
25/10/2025 15:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر: قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال واسعة في طولكرم طالت أكثر من 100 فلسطيني حتى الآن
Lebanon 24
مصادر: قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال واسعة في طولكرم طالت أكثر من 100 فلسطيني حتى الآن
25/10/2025 15:50:49
25/10/2025 15:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة: انتشلنا أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب
Lebanon 24
الدفاع المدني بغزة: انتشلنا أكثر من 250 جثمانا منذ وقف الحرب
25/10/2025 15:50:49
25/10/2025 15:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
وزير دفاع باكستان: الفشل في التوصل لاتفاق سلام مع أفغانستان يعني حربا مفتوحة
Lebanon 24
وزير دفاع باكستان: الفشل في التوصل لاتفاق سلام مع أفغانستان يعني حربا مفتوحة
08:44 | 2025-10-25
25/10/2025 08:44:51
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مفخخة إسرائيليّة انفجرت في محيط بركة بلدة بليدا
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة مفخخة إسرائيليّة انفجرت في محيط بركة بلدة بليدا
08:37 | 2025-10-25
25/10/2025 08:37:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 281 طائرة مسيّرة عن بُعد وقنبلتين ذكيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية
Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 281 طائرة مسيّرة عن بُعد وقنبلتين ذكيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية
08:25 | 2025-10-25
25/10/2025 08:25:32
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: 6 جرحى بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم
Lebanon 24
إعلام فلسطيني: 6 جرحى بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم
08:14 | 2025-10-25
25/10/2025 08:14:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الجناح باتجاه الاوزاعي
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الجناح باتجاه الاوزاعي
07:58 | 2025-10-25
25/10/2025 07:58:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
Lebanon 24
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
15:05 | 2025-10-24
24/10/2025 03:05:38
Lebanon 24
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
Lebanon 24
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
14:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:11
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
05:30 | 2025-10-25
25/10/2025 05:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
Lebanon 24
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
15:32 | 2025-10-24
24/10/2025 03:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
Lebanon 24
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
15:59 | 2025-10-24
24/10/2025 03:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
08:44 | 2025-10-25
وزير دفاع باكستان: الفشل في التوصل لاتفاق سلام مع أفغانستان يعني حربا مفتوحة
08:37 | 2025-10-25
"لبنان 24": محلقة مفخخة إسرائيليّة انفجرت في محيط بركة بلدة بليدا
08:25 | 2025-10-25
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 281 طائرة مسيّرة عن بُعد وقنبلتين ذكيتين خلال الـ 24 ساعة الماضية
08:14 | 2025-10-25
إعلام فلسطيني: 6 جرحى بنيران الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم
07:58 | 2025-10-25
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الجناح باتجاه الاوزاعي
07:57 | 2025-10-25
مدير الدفاع المدني بخان يونس: حجم الدمار هائل ونحتاج لفرق متخصصة ومعدات غير متاحة حاليا لاستخراج جثامين الشهداء (الجزيرة)
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
05:08 | 2025-10-25
25/10/2025 15:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
25/10/2025 15:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطور إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
25/10/2025 15:50:49
Lebanon 24
Lebanon 24
