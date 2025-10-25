Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: عمليات النسف والتدمير للمنازل والأحياء السكنية في غزة خاصة في شرقها انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار

Lebanon 24
25-10-2025 | 11:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جيش الاحتلال يواصل تفجير المدرعات المفخخة ونسف المنازل السكنية في شمال غرب مدينة غزة
lebanon 24
26/10/2025 07:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الحركة التزمت بكل تفاصيل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وخاصة في المرحلة 1 بتسليم كل الأسرى الأحياء دفعة واحدة
lebanon 24
26/10/2025 07:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: على حماس وإسرائيل الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
26/10/2025 07:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: إذا رفضت حماس نزع سلاحها فسيكون ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار ولن تكون غزة مصدر تهديد لإسرائيل
lebanon 24
26/10/2025 07:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:05 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:57 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:49 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:48 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
01:05 | 2025-10-26
01:03 | 2025-10-26
00:57 | 2025-10-26
00:49 | 2025-10-26
00:48 | 2025-10-26
00:47 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24