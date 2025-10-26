الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: حزب الله مشروع استراتيجي له علاقة بالرؤية وله علاقة بمعالجة قضايا الناس والمواقف من كل ما يتحداهم ويتصدى لهم

