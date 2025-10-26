قاسم: عملية استهداف منزل نتنياهو في قيساريا جاءت وفق إحداثية دقيقة من أحد الإخوة وكانت إنجازاً استخبارياً عملانياً بأن طال الاستهداف غرفة نوم رئيس وزراء العدو

Lebanon 24