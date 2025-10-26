الخارجية الأردنية: الوزير الصفدي ونظيره المصري عبد العاطي بحثا هاتفيا جهود الحفاظ على وقف إطلاق النار بغزة وبدء المرحلة الثانية من الاتفاق وإدخال المساعدات

Lebanon 24