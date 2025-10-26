Advertisement

أخبار عاجلة

مسؤول إسرائيلي للعربية: لا نضع فيتو على "أمجد الشوا" لقيادة حكومة التكنوقراط في غزة

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: حماس تشارك سرا في تشكيل حكومة التكنوقراط التي يفترض أن تدير غزة
lebanon 24
27/10/2025 03:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للعربية: قلنا للإدارة السورية "لا تجربوا صبرنا"
lebanon 24
27/10/2025 03:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
شهداء وجرحى ومفقودين جرّاء قصف منازل سكينة في حي الصبرة وساحة الشوا بحي الدرج في غزة
lebanon 24
27/10/2025 03:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول كبير في البيت الأبيض: سيكون في لجنة التكنوقراط التي ستحكم غزة كثير من الفلسطينيين الناجحين في الخارج
lebanon 24
27/10/2025 03:10:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:54 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:53 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:51 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:42 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:12 | 2025-10-26
18:54 | 2025-10-26
18:53 | 2025-10-26
18:51 | 2025-10-26
18:42 | 2025-10-26
18:30 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24