Advertisement

أخبار عاجلة

جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية محلة الكوستا برافا الاوزاعي و حركة المرور كثيفة جدا (التحكم المروري)

Lebanon 24
27-10-2025 | 01:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية تحت جسر خلدة باتجاه الشويفات
lebanon 24
27/10/2025 11:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد نهر الكلب باتجاه الضبية و حركة المرور كثيفة في المحلة
lebanon 24
27/10/2025 11:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة حادث صدم تحت جسر خلدة و حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
27/10/2025 11:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين فان ودراجة نارية على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة (التحكم المروري)
lebanon 24
27/10/2025 11:19:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:06 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:39 | 2025-10-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:06 | 2025-10-27
05:04 | 2025-10-27
05:01 | 2025-10-27
04:53 | 2025-10-27
04:52 | 2025-10-27
04:46 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24