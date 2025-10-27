Advertisement

وزير الخزانة الأميركي: الاتفاق التجاري مع كوريا الجنوبية قريب جدا لكنه لن يكون جاهزا تماما بحلول الأربعاء

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:14
وزير الخزانة الأميركي: قريبون جدا من حل المشكلة بشأن صفقة تيك توك
رويترز عن وزير الخزانة الأميركي: تفاصيل صفقة تيك توك تم تسويتها وسيتمكن الرئيسان الأميركي والصيني من إتمام الصفقة في كوريا الجنوبية يوم الخميس
وزير الخزانة الأميركية: الصين مستعدة لإبرام صفقة تجارية
مسؤول كوري جنوبي: سيتم إدراج مسألة النقد الأجنبي بالاتفاق التجاري مع واشنطن
