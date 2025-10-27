26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حزب المساواة الموالي للأكراد في تركيا: حزب العمال أنجز أولى مراحل السلام
Lebanon 24
27-10-2025
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تركيا تشيد بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته إلى شمال العراق
Lebanon 24
تركيا تشيد بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته إلى شمال العراق
27/10/2025 14:44:52
27/10/2025 14:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب العمال الكردستاني يعلن سحب عناصره من تركيا إلى العراق
Lebanon 24
حزب العمال الكردستاني يعلن سحب عناصره من تركيا إلى العراق
27/10/2025 14:44:52
27/10/2025 14:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
من على منصته على مواقع التواصل الاجتماعي.. ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على أولى مراحل خطتنا للسلام
Lebanon 24
من على منصته على مواقع التواصل الاجتماعي.. ترامب: إسرائيل وحماس وقعتا على أولى مراحل خطتنا للسلام
27/10/2025 14:44:52
27/10/2025 14:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: نقترب وبحذر من إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق غزة (الحدث)
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: نقترب وبحذر من إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق غزة (الحدث)
27/10/2025 14:44:52
27/10/2025 14:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
المفوضية الأوروبية: عقوبات أميركا على قطاع النفط الروسي قد تؤثر على دولنا
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: عقوبات أميركا على قطاع النفط الروسي قد تؤثر على دولنا
08:23 | 2025-10-27
27/10/2025 08:23:36
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: إحباط 4 محاولات أوكرانية لكسر الحصار على قواتها في كوبيانسك
Lebanon 24
روسيا: إحباط 4 محاولات أوكرانية لكسر الحصار على قواتها في كوبيانسك
08:21 | 2025-10-27
27/10/2025 08:21:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"قسد" تغلق جميع الطرقات المؤدية لبلدة الكسرة غرب دير الزور شرقي سوريا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
"قسد" تغلق جميع الطرقات المؤدية لبلدة الكسرة غرب دير الزور شرقي سوريا (سكاي نيوز)
08:12 | 2025-10-27
27/10/2025 08:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967
08:03 | 2025-10-27
27/10/2025 08:03:28
Lebanon 24
Lebanon 24
الهجري لـ"سكاي نيوز عربية": عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم
Lebanon 24
الهجري لـ"سكاي نيوز عربية": عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم
07:52 | 2025-10-27
27/10/2025 07:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
08:23 | 2025-10-27
المفوضية الأوروبية: عقوبات أميركا على قطاع النفط الروسي قد تؤثر على دولنا
08:21 | 2025-10-27
روسيا: إحباط 4 محاولات أوكرانية لكسر الحصار على قواتها في كوبيانسك
08:12 | 2025-10-27
"قسد" تغلق جميع الطرقات المؤدية لبلدة الكسرة غرب دير الزور شرقي سوريا (سكاي نيوز)
08:03 | 2025-10-27
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967
07:52 | 2025-10-27
الهجري لـ"سكاي نيوز عربية": عدد المختطفين يتجاوز 600 شخص بينهم نساء والحكومة في دمشق تعرقل أي مفاوضات بشأنهم
07:50 | 2025-10-27
الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في سوريا حكمت الهجري لـ"سكاي نيوز عربية": تقرير المصير لأبناء السويداء حقّ قطعي لا يمكن التراجع عنه أبدا
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 14:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 14:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 14:44:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24