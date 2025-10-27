Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي: أوكرانيا تطلب من الولايات المتحدة أسلحة شبيهة بصواريخ "توماهوك" لا تتطلب تدريبا مكثفا

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: أنتظر من ترامب ردا على طلب تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
27/10/2025 14:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: صواريخ "توماهوك" هي أسلحة خطيرة لكنها لا تستطيع تغيير الوضع على خط المواجهة
lebanon 24
27/10/2025 14:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ضغط من فنلندا على ترامب لتسليح أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
27/10/2025 14:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: قد نضطر للتحدث مع روسيا بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"
lebanon 24
27/10/2025 14:47:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:47 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:47 | 2025-10-27
08:23 | 2025-10-27
08:21 | 2025-10-27
08:12 | 2025-10-27
08:03 | 2025-10-27
07:52 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24