Advertisement

أخبار عاجلة

وزير خارجية إسرائيل: أبلغنا واشنطن برفضنا مشاركة تركيا في القوة الدولية بغزة

Lebanon 24
27-10-2025 | 06:54
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير دفاع تركيا: مستعدون للمشاركة في قوة من جنسيات متعددة بغزة
lebanon 24
27/10/2025 14:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: القوة الدولية المخطط إرسالها لغزة ستحصل على تفويض أممي
lebanon 24
27/10/2025 14:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين لتشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري بغزة
lebanon 24
27/10/2025 14:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الاستعلامات المصرية: لابد من قرار أممي لمنح الشرعية للقوة الدولية التي ستنتشر بغزة (العربية)
lebanon 24
27/10/2025 14:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:21 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:12 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:23 | 2025-10-27
08:21 | 2025-10-27
08:12 | 2025-10-27
08:03 | 2025-10-27
07:52 | 2025-10-27
07:50 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24