أخبار عاجلة

"إسرائيل هيوم": كاتس يقرر إلغاء حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية في جنوب إسرائيل للمرة الأولى منذ 7 تشرين الاول 2023

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:21
