النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا: ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع وعبرنا له عن ان هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها مما يعطل اهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص

