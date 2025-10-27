Advertisement

أخبار عاجلة

النائب علي حسن خليل من قصر بعبدا: ناقشنا مع رئيس الجمهورية قانون الانتخابات الذي حاز على الاجماع وعبرنا له عن ان هناك شرائح لا يمكن ان تمارس دورها مما يعطل اهم مبدأ وهو تكافؤ الفرص

Lebanon 24
27-10-2025 | 07:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب علي حسن خليل: بالتأكيد هناك نية للسير بالقانون الحالي اي وفق الدائرة 16 فاليصدر قرار عن وزيري الخارجية والداخلية لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها (LBCI)
lebanon 24
27/10/2025 22:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الجمهورية لوفد من النواب الموقعين على اقتراح قانون تصويت المغتربين: من حق المنتشرين اللبنانيين بأن يكون لهم الدور التشاركي مع اللبنانيين المقيمين في القرار السياسي اللبناني من خلال صندوق الإقتراع
lebanon 24
27/10/2025 22:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حسن خليل: لا سلام للبنان بدون سلام جنوبه
lebanon 24
27/10/2025 22:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني الى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية جوزاف عون
lebanon 24
27/10/2025 22:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:03 | 2025-10-27
15:59 | 2025-10-27
15:58 | 2025-10-27
15:58 | 2025-10-27
15:57 | 2025-10-27
15:57 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24