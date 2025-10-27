Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة منذ حزيران 1967

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: ضم إسرائيل للأراضي المحتلة غير شرعي
lebanon 24
27/10/2025 22:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مشروع بيان الدوحة: إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه المحتلة عام 1967
lebanon 24
27/10/2025 22:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء اسكتلندا: الاعتراف بدولة فلسطين لحظة تاريخية كان ينبغي أن تتحقق منذ زمن طويل
lebanon 24
27/10/2025 22:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: جاهزون لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل
lebanon 24
27/10/2025 22:13:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:03 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:57 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:25 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:59 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:04 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:05 | 2025-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:03 | 2025-10-27
15:59 | 2025-10-27
15:58 | 2025-10-27
15:58 | 2025-10-27
15:57 | 2025-10-27
15:57 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24